Os muros do Estádio da Serrinha foram pichados com protestos da torcida esmeraldina após a derrota, de virada, do Goiás para o CRB por 2 a 1 na última terça-feira (7), pela 31ª rodada da Série B. As palavras foram "Fora Andrino", "Fora Mancini", "Série A obrigação" e "mercenários".
A cobrança recai principalmente sobre o diretor de futebol Lucas Andrino e o técnico Vagner Mancini, que, após a derrota, descartou pedir demissão e reafirmou a confiança no acesso esmeraldino à elite nacional.
Na última terça-feira (7), o Goiás abriu o placar na Serrinha com gol de Juninho, mas levou a virada do CRB, que marcou com Mikael e Dadá Belmonte.
Em crise técnica e de resultados, o Goiás chegou ao quarto jogo (três empates e uma derrota) sem vencer na Série B e sua situação, assim como a pressão em torno do técnico Vagner Mancini, piora a cada novo tropeço na competição.