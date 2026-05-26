A reforma na pista do estádio Olímpico começou na última segunda-feira (25). A primeira intervenção de destaque foi a retirada do piso, por completo, da antiga pista. O espaço ficará interditado e a obra tem previsão de conclusão em seis meses, durante o mês de novembro.\nA obra no equipamento esportivo começou pouco mais de um mês depois de reportagem publicada pelo POPULAR, que mostrou problemas estruturais e pedido de "socorro" da pista de atletismo do estádio Olímpico.\nSegundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o valor da obra ficará em “mais de R$ 9 milhões”. O valor previsto inicialmente era de R$ 6,5 milhões. Ainda não foram divulgados detalhes do motivo do aumento nos valores previstos.\nA obra na pista de atletismo estava prevista para começar no dia 18 de maio, mas por causa de um evento de corrida de rua que tinha largada e chegada no estádio Olímpico, o início da reforma começou no dia 25 de maio.