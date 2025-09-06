Ancelotti deixou medalhões e até melhor do mundo de fora da convocação. Nem por isso, o Brasil deixou de apresentar sua dose de magia na vitória sobre o Chile, no Maracanã. Diante de um adversário frágil, o protagonismo de Estêvão e Luiz Henrique falou mais alto.\nNo primeiro tempo, o ex-palmeirense foi o responsável pelos lances mais incisivos, com drible e velocidade pela direita. Ele ainda tirou da cartola uma puxeta como recurso para fazer o primeiro gol, após rebote em chute de Raphinha.\nJá Luiz Henrique foi a campo na etapa final, ganhou duelos 1 x 1 nos dois lados do campo e participou da jogada dos dois gols seguintes do Brasil na vitória por 3 a 0.\nLeia também\n+Início de 2º turno do Goiás destoa de campanha na Série B\nEstêvão fez seu primeiro gol com a seleção brasileira, no sexto jogo com a amarelinha. Ganhou elogios de Carlo Ancelotti.