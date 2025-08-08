"O Palmer me entende no campo. Ele sabe como eu jogo."\nA frase dita por Estêvão a pessoas próximas resume bem os primeiros dias do jovem brasileiro no Chelsea.\nMesmo com a barreira inicial do idioma, intensificada pelo forte sotaque de Manchester do astro inglês Cole Palmer, o entrosamento entre os dois já se desenha dentro das quatro linhas. Se a comunicação verbal ainda está em construção, com a bola nos pés a dupla começa a falar a mesma língua.\nVendido por um pacote que pode chegar a R$ 358 milhões, dependendo do cumprimento de metas, a joia revelada pelo Palmeiras se apresentou oficialmente ao clube inglês na última segunda-feira (4), no centro de treinamentos de Cobham, no sudoeste de Londres. E não demorou para causar impacto.\nSegundo apuração exclusiva do UOL, Estêvão foi escalado como titular logo no primeiro coletivo da pré-temporada, realizado com portões fechados, como de costume nos clubes ingleses.