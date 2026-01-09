O atacante Estêvão, de apenas 18 anos, do Chelsea, da Premier League inglesa, tornou-se o jogador de futebol brasileiro mais valorizado do mercado, segundo levantamento do CIES (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte).\nO jovem tem um valor de mercado estimado em cerca de € 118,9 milhões (R$ 748,8 milhões), o que o coloca como o 16º jogador mais caro do futebol.\nGoiás consegue liberação e terá torcida de mulheres e crianças na estreia do Goianão\nNo ranking de janeiro de 2025, Estêvão sequer aparecia entre os 100 jogadores mais valiosos.\nHá um ano, Vinicius Junior, do Real Madrid, era o jogador brasileiro mais caro, com valor estimado em € 214,3 milhões (R$ 1,35 bilhão), em valores corrigidos pela inflação.\nNesta edição, Vinicius Junior é apenas o quarto brasileiro com maior valor de mercado, de € 90,3 milhões (R$ 568 milhões), atrás de João Pedro, do Chelsea (€ 100,5 milhões; R$ 633 milhões), e de Savinho, do Manchester City (€ 91,5 milhões; R$ 576 milhões).