O técnico Rafael Lacerda, do Atlético GO, chegou a dez clássicos sem derrota no futebol goiano. O Dragão ganhou por 2 a 0 do Vila Nova no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, no último domingo (22), no Estádio Antônio Accioly, e, se o rubro-negro repetir na volta o que têm sido os resultados do treinador nos clássicos locais (vitória ou empate), estará na final do Estadual.\nNos dez clássicos de invencibilidade no futebol goiano, Rafael Lacerda venceu três e empatou dois por cada um dos clubes que comandou no estado: Vila Nova e Atlético-GO. As partidas foram disputadas em duas competições: Goiano e Série B. Três desses clássicos foram na semifinal estadual - em 2025 pelo Vila Nova contra o Goiás e, agora, em 2026, pelo Atlético-GO contra o Vila Nova, com mais um a caminho, no próximo domingo (1º/3). Quatro foram na 1ª fase estadual e três na Segundona de pontos corridos.