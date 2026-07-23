O zagueiro Douglas Mendes foi o principal nome da vitória do Vila Nova sobre o Fortaleza, por 2 a 1, na última terça-feira (21). O jogador de 22 anos foi regularizado na segunda (20), atuou como titular no dia seguinte, participou dos dois gols colorados no Onésio Brasileiro Alvarenga e tem potencial de ser uma contratação impactante para a sequência da Série B.Antes de ser contratado pelo Vila Nova em definitivo, com vínculo até 30 de novembro de 2028, Douglas Mendes fez uma única partida pelo RB Salzburg e oito pelo Liefering, ambos da Áustria, em 2026. O Tigre fechou com o jogador no dia 30 de junho, e o anunciou oficialmente em 5 de julho.Desde então, Douglas Mendes vinha treinando com o restante do elenco colorado, sem poder estrear. Isso porque, embora a CBF tenha aberto uma janela extraordinária de transferências de 9 a 17 de julho para clubes das Séries A e B, esse período só permitia transferências nacionais.Por isso, Douglas Mendes precisou esperar até a última segunda-feira, 20 de julho, quando abriu a janela principal de transferências, que seguirá aberta até 11 de setembro, para ser regularizado pelo Vila Nova. Isso não poderia ter vindo em momento melhor, pois o técnico Guto Ferreira precisou arcar com a suspensão de Tiago Pagnussat e a lesão de Anderson Jesus, ambos zagueiros.Contra o Fortaleza, um dia depois de ser regularizado, Douglas Mendes estreou direto como titular. Aos 13 minutos do 1º tempo, ele aproveitou cruzamento de Marquinhos Gabriel e cabeceou no ângulo, abrindo o placar para o Vila Nova logo em sua estreia.Aos 31, Douglas Mendes ainda iniciou a jogada do segundo gol, com um lançamento para Janderson. Na sequência do lance, o atacante lançou na área, Dellatorre cabeceou e o goleiro João Ricardo defendeu. No rebote, João Vieira estufou as redes.No 2º tempo, Douglas Mendes chegou a assustar a torcida colorada presente no OBA, ao colocar a mão na coxa e cair no campo. Guto Ferreira até chamou Nathan Camargo para entrar, mas o zagueiro se recuperou e continuou em campo até o fim da partida.A boa atuação de Douglas Mendes pode gerar dúvida para Guto Ferreira. Anderson Jesus continua lesionado, mas Tiago Pagnussat estará de volta de suspensão no próximo jogo, contra o CRB. A não ser que opte por atuar com três zagueiros, o treinador colorado terá de escolher dois das três opções disponíveis - a outra é Breno Bora, outro recém-contratado que foi titular nos dois últimos jogos, por necessidade.Nascido no município de Tocantins, em Minas Gerais, Douglas Mendes demonstrou ser um bom prospecto desde quando estava nas categorias de base da Ponte Preta. Em 2021, com 17 anos, fez a sua estreia como profissional na vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba na última rodada da Série B.Em 2022, Douglas Mendes fez seis jogos pelo sub-20 e outros oito no profissional da Ponte Preta, antes de transferir-se para o RB Bragantino. Naquela temporada, só disputou uma partida pelo Massa Bruta, e não foi nada boa: goleada por 6 a 0 para o Fortaleza, pela 37ª rodada da Série A. No duelo, o zagueiro foi titular e deixou o campo aos 19 minutos do 2º tempo, quando o placar já estava 5 a 0.Depois daquela experiência negativa no Brasileirão, Douglas Mendes foi emprestado ao Liefering, da Áustria, na temporada 2023/24. Em 2023, o zagueiro foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, participando de cinco partidas na competição. No mesmo ano, jogou o Mundial Sub-20 e fez três jogos, mas o Brasil caiu nas quartas de final para Israel.Na Europa, Douglas Mendes assinou com o RB Salzburg, também da Áustria, e foi emprestado ao RB Bragantino, que originalmente detinha os direitos do atleta. Em 2024, ele deu a volta por cima no Massa Bruta, fazendo 31 jogos e dois gols. Em 2025, no entanto, sequer atuou pelo time paulista, e neste ano retornou ao RB Salzburg e ao Liefering.