Estreante na vitória do Goiás sobre o Ceará, o técnico esmeraldino Mozart elogiou os jogadores esmeraldinos após o triunfo por 2 a 0 na Serrinha, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, todos tiveram "comportamento exemplar" na noite deste sábado (4), em Goiânia. O treinador não cobrou a contratação de reforços e disse que terá de encontrá-los no próprio elenco.\n"Os jogadores tiveram um comportamento exemplar do primeiro ao último minuto. Preparar o jogo não era simples por ser a estreia do Daniel [Paulista, ex-Goiás, no Ceará], imaginávamos possíveis cenários, mas era difícil cravar alguma coiss. Os jogadores marcaram de uma forma que não tínhamos nem treinado. Fico feliz com a vitória, com o desempenho dos jogadores. O Juninho fazia tempo que não iniciava um jogo, jogou cem minutos e ainda fez um gol importante para nós", falou Mozart.