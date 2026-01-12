O pós-jogo do Goiás após a goleada de 4 a 0 sobre o Goiatuba foi marcado por elogios para a atuação coletiva da equipe esmeraldina na Serrinha. Atletas estreantes acreditam que o bom desempenho do elenco fez a diferença para o triunfo na rodada de abertura do Campeonato Goiano.\n“Para o placar ter sido elástico, é sinal que o coletivo trabalhou bem. Todos estão de parabéns”, disse o volante Lourenço, que deu assistência para o gol marcado pelo zagueiro Luisão e que abriu a goleada de 4 a 0 sobre o Goiatuba.\n“Muito feliz com nossa estreia, vitória e gol. A defesa tem que defender, depois atacar. Fomos felizes defendo e atacando. Foi apenas a estreia e início de temporada. Nós vamos trabalhar para o ano se tornar bom, para que a gente consiga alcançar os objetivos”, acrescentou o zagueiro Luisão.