O líder do campeonato Kimi Antonelli venceu o GP da Espanha, na estreia da pista de rua de Madri, depois de largar em segundo. Com poucas chances de ultrapassagens no circuito, o italiano contou com a sorte quando o pole position Lando Norris não conseguiu aproveitar um Safety Car Virtual logo no início da prova. O inglês da McLaren chegou em terceiro, atrás também de Max Verstappen, da Red Bull.\nO brasileiro Gabriel Bortoleto terminou fora dos pontos, em 13º, depois de largar na 12ª colocação. O piloto da Audi perdeu trés posições na largada, que é o ponto fraco do carro nesta temporada, e depois foi um dos pilotos que acabaram ficando com a estratégia mais lenta, sem conseguir aproveitar o VSC.\nKimi Antonelli venceu o primeiro GP de Madri (Divulgação / X / @MercedesAMGF1)\nCom o resultado, Kimi Antonelli abriu ainda mais em relação ao companheiro George Russell no campeonato. O inglés foi o unico do grupo dos dez primeiros que parou duas vezes e terminou em quinto. São 81 pontos de vantagem após a 14ª colocação.