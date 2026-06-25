O Goiás anunciou a contratação do técnico Mozart, mas a estreia do novo treinador não será diante do Náutico no próximo domingo (28). O profissional de 46 anos vai comandar a primeira partida pelo clube esmeraldino contra o Ceará, seu ex-clube e que nesta quinta-feira (25) anunciou a contratação do técnico Daniel Paulista, ex-Goiás.\nO encontro entre os “ex” vai ser disputado no dia 4 de julho, a partir das 20 horas, na Serrinha, pela 16ª rodada da Série B.\nMozart comandou o Ceará desde o início do ano e foi demitido no fim de maio depois de uma derrota para o Operário-PR. Já Daniel Paulista deixou o clube esmeraldino na quarta-feira (24), dois depois de uma goleada sofrida para o Operário-PR, e foi anunciado pelo Vozão para a sequência da Série B.\nO planejamento do Goiás é contar com Mozart nos Aflitos, mas ele apenas vai assistir a partida no estádio. À beira do campo, o clube esmeraldino será comandado por Leandro Campos, mais conhecido como Leandrão. O time esmeraldino viaja para Recife nesta sexta-feira (26).