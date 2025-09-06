Após um hiato de nove anos, o Brasil volta a receber um evento da elite feminina do tênis a partir deste sábado (6), com o início do SP Open, no parque Villa-Lobos, em São Paulo.\nEncabeçado pela paulistana Beatriz Haddad Maia, número 22º do ranking e em busca do primeiro título da temporada, o torneio em quadra dura atraiu grande interesse do público, em um momento de alta da modalidade no país, mesmo com a ausência de grandes nomes internacionais.\nLeia também\n+STJD recusa pedido de anulação de partida e resultado de Anápolis x Guarani é mantido\nO SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 24 no "qualifying" e 16 duplas. O "qualifying" será disputado nos dias 6 e 7, e a chave principal, do dia 8 ao dia 14, com transmissão das principais partidas pelo SporTV.\nBia Haddad é a única atleta da competição que está entre as 70 melhores do ranking da WTA (a associação das tenistas profissionais). Serão, ao todo, sete tenistas do top 100 no torneio da capital paulista.