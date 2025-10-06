O meia Everton Ribeiro, do Bahia, anunciou nesta segunda-feira (6) que está em tratamento de um câncer na tireoide. Segundo o jogador de 36 anos, o diagnóstico foi recebido há cerca de um mês.\n"Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e pelo carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença", declarou o camisa 10 do Bahia em publicação nas redes sociais.\nMesmo com o diagnóstico, o meio-campista continuou atuando normalmente pelo Bahia nas últimas semanas. No domingo (5), ele jogou quase toda a partida contra o Flamengo, tendo sido substituído apenas aos 42 minutos do segundo tempo. O Bahia venceu por 1 a 0, na Fonte Nova, em Salvador.\n"Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", afirmou Ribeiro.