Everton Ribeiro ficará mais um ano no Bahia. Clube e jogador já tem acordo verbal para renovar o contrato, que termina no dia 31, por mais uma temporada. A permanência já é celebrada nos bastidores.
Não houve qualquer empecilho com relação à renovação. A diretoria do clubue baiano e o estafe do jogador têm ótima relação, fator que ajudou nas tratativas.
Ribeiro tinha cláusula de renovação automática, mas não conseguiu cumpri-la. O meia-atacante tinha que estar em campo por 60 minutos em 60% dos jogos da equipe em 2025.
Mesmo assim, o Bahia avançou para estender o vínculo. Essa era a ideia da diretoria desde o início do ano, algo que pode acontecer, também, no fim de 2026.
LIDERANÇA SILENCIOSA
Desde que chegou a Salvador, Everton Ribeiro tem sido uma das principais referências técnicas do grupo. Porém, essa nem é a grande característica dele no time.