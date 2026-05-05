O diretor de futebol Lucas Andrino aproveitou sua passagem por Goiânia no último domingo (2) para falar sobre sua saída do Goiás. Atual dirigente do Juventude, que empatou com o Atlético-GO pela 7ª rodada da Série B, o profissional disse que tem “cabeça tranquila” sobre o desempenho do clube goiano enquanto esteve à frente do departamento de futebol.\nLucas Andrino foi contratado em abril de 2024 e demitido em outubro de 2025. Nas duas temporadas, o Goiás bateu na trave na busca pelo acesso à Série A e não conquistou nenhum título.\n“Em 2024 nós fizemos 63 pontos, em 2025 foram 62 pontos. São muitos pontos. O que falou ali a torcida do Goiás sabe. No fundo, no fundo a torcida do Goiás sabe qual é o problema. Eu saí com minha cabeça tranquila. Faltando seis rodadas e éramos vice-líder do campeonato, então quem estava lá dentro sabe o que aconteceu”, afirmou Lucas Andrino.