Apresentado no São Paulo nesta terça-feira (9), o zagueiro Rafael Toloi comemorou seu retorno ao Tricolor e falou sobre estar mais experiente do que em sua primeira passagem, ainda como um "menino". O defensor de 34 anos, que foi revelado pelo Goiás, retorna ao Brasil após dez temporadas na Atalanta, da Itália.\nO novo reforço da equipe paulista falou sobre evolução pessoal e afirmou estar feliz por ter a oportunidade de voltar ao clube. A primeira passagem de Toloi pelo São Paulo aconteceu entre 2012 e 2014, quando ajudou o Tricolor na conquista da Copa Sul-Americana.\n"É um sonho de qualquer atleta poder jogar no São Paulo e eu estou tendo a possibilidade de estar aqui pela minha segunda vez. É uma oportunidade para mim, estou muito motivado. Não sou mais um menino de antes, nesta terça-feira (09) sou pai, tenho dois filhos, vivi uma experiência bacana na Europa e agora eu quero poder voltar para cá e viver uma experiência bacana novamente", falou Rafael Toloi