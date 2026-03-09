Além de acertar a contratação do técnico Eduardo Souza nesta segunda-feira (9), o Atlético-GO também contratou novo auxiliar técnico. É o ex-goleiro Renan Brito, de 41 anos e que foi treinador da Aparecidense nas três rodadas iniciais do Campeonato Goiano deste ano.\nRenan deixou a equipe de Aparecida de Goiânia com dois empates e uma derrota. Assim como Eduardo Souza, o ex-jogador também trabalhou no Barra-SC, nas categorias de base e na equipe principal, em que não teve tanto sucesso.\nRenan Brito, quando não estava na base do Barra, integrou a comissão técnica do clube de Santa Catarina, que vive fase emergente em níveis regional e nacional. Ano passado, o Barra conquistou o título da Série D. No domingo (8), o time foi campeão, pela primeira vez, do Campeonato Catarinense, superando na decisão a Chapecoense, atualmente disputando a Série A do Brasileiro.