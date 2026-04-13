A ex-jogadora alemã Marie-Louise Eta foi anunciada como técnica do Union Berlin na reta final do Campeonato Alemão. Ela se tornou a primeira mulher a, oficialmente, comandar um time nas cinco principais ligas europeias [Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França].\nMarie-Louise Eta assumiu o cargo após a demissão de Steffen Baumgart. O treinador foi demitido pelo Union Berlin após a derrota por 3 a 1 para o Heindeheim, neste sábado (11), pela Bundesliga.\nGoiás terá pelo menos três desfalques contra o Cuiabá\nA treinadora tem uma missão: evitar o rebaixamento do Union Berlin. A equipe está na 11ª colocação, tem 32 pontos e está a sete do St. Pauli, atualmente o 16° colocado, e que hoje estaria "classificado" para jogar o playoff de rebaixamento contra o 3° da segunda divisão. Na Alemanha, apenas os dois últimos caem direto.