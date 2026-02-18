A partida entre Benfica e Real Madrid, nos playoffs da Liga dos Campeões, foi paralisada após Vinicius Júnior acusar Gianluca Prestianni de racismo. Depois do ocorrido, ex-jogadores se manifestaram sobre o caso e saíram em defesa do brasileiro.\nÍdolo do Arsenal se manifesta. Comentarista no programa CBS Sports Golazo, o ex-atacante Thierry Henry refletiu sobre o racismo no futebol e criticou o argentino. "Posso me relacionar com o que o Vinícius Junior está passando. Isso aconteceu comigo muitas vezes no campo", iniciou o francês, que foi carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 2006.\nAtlético-GO inicia venda de ingressos para semifinal do Goianão; veja preço e onde comprar\n"Fui acusado de procurar desculpas depois de um jogo, quando isso aconteceu comigo. Às vezes, você se sente solitário porque vai ser sua palavra contra a dele. E então, porque nós não sabemos o que o Prestianni disse, porque ele foi muito corajoso, porque ele colocou a camisa dele sobre a boca, para ter certeza de que nós não iríamos ver o que ele disse. Então, claramente, você já parece suspeito", disse Thierry Henry, sobre a acusação de racismo de Vini Jr.