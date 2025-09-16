A vida de Carlos Jayme mudou após os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. O nível técnico cresceu, ele continuou disputando as principais competições da natação por alguns anos, mas a rotina e pressão por conquistas fizeram com que o goiano recuasse na relação com o esporte até que, em 2005, ele decidiu se aposentar das piscinas.\n“Eu tomei essa decisão após o fim da prova do revezamento em 2004 (o Brasil não avançou à final, sendo eliminado na fase classificatória). No esporte, o atleta também tem desejo de ter vida social, desenvolver outras coisas que dão prazer. Minha paixão pela natação acabou em Atenas. A preparação foi muito desgastante, eu resolvi parar quando ainda estava na piscina”, contou Carlos Jayme, que após os Jogos Olímpicos de 2004, fez algumas competições pelo Pinheiros, seu último clube, e parou de vez em 2005.