Na confusão com acusação de racismo e objetos atirados no OBA, um dos detidos foi o ex-presidente do Vila Nova, Geso de Oliveira. Tudo ocorreu após a vitória colorada sobre o Operário-PR por 2 a 1 na noite do último sábado (18). Ele foi liberado neste domingo (19) com medida cautelar que o proíbe de ir a arenas esportivas e proximidades e a qualquer evento esportivo por três meses.\nO dirigente foi atingido por um objeto atirado pelo jogador Jhan Torres, do Operário-PR, se feriu na boca e recebeu atendimento na ambulância no estádio. É ele quem revida atirando outro objeto, que atingiu o presidente do Operário-PR, Álvaro Góes, que ficou caído no chão e com o rosto sangrando.\nDepois, Geso de Oliveira foi encaminhado à Central de Flagrantes, pois foi acusado de ter sido um dos autores de injúria racial contra o atacante Berto, do Operário-PR. Ele passou a noite detido e foi liberado após a audiência de custódia, na manhã deste domingo (19), após medida cautelar. Geso negou ter sido um dos autores dos xingamentos contra o jogador Berto.