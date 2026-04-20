O ex-presidente do Vila Nova, Geso Oliveira, que se envolveu na confusão no pós-jogo em que o time vilanovense venceu o Operário-PR na noite de sábado (18) por 2 a 1, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), apresentou nesta segunda-feira (20) a versão dos fatos em nota à imprensa.\nGeso ficou ferido na boca e precisou de atendimento médico na ambulância no OBA.\nGeso de Oliveira mostra machucado após ser atingido por objeto arremessado por jogador do Operário-PR (Arquivo pessoal)\nSegundo Geso, ele acabou denunciado injustamente pelo jogador cabo-verdiano Berto quando os outros envolvidos foram conduzidos à Central Geral de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência (BO). Foi quando, conforme explicou em nota o ex-dirigente vilanovense, Berto mudou a versão dos fatos.\nDepois, Geso de Oliveira foi denunciado e ficou detido na madrugada de domingo (19). Só foi liberado após audiência de custódia e sob medida cautelar. Ele está proibido de frequentar praças esportivas nos próximos três meses.