Com passagens marcantes pela seleção brasileira e pelo Manchester City, o volante Fernandinho anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (19), aos 40 anos.\n"Já estou cansado. Cansei hoje correndo 30 e poucos minutos. No futebol não tem nada que me motive mais. Já fui bem realizado no futebol", disse após participação em jogo beneficente na Arena da Baixada, estádio do Athletico-PR. O agora ex-jogador afirmou ainda que agora vai se dedicar para "aproveitar com a família".\nNatural de Londrina, no Paraná, Fernandinho foi revelado pelo Athletico-PR, onde estreou como profissional em 2002.\nEm 2005, se transferiu para o Shaktar Donetsk, da Ucrânia. Conquistou seis títulos do campeonato nacional e a Copa da Uefa, rebatizada em 2009 para Liga Europa.\nEm 2013, foi negociado para o Manchester City. No clube inglês, ficou quase uma década e foi peça importantíssima de Pep Guardiola, tendo conquistado cinco títulos da Premier League.