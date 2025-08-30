A mais recente derrota do Vila Nova na Série B, para o Botafogo-SP, por 2 a 0, fora de casa, ocorreu principalmente por causa de duas falhas dos zagueiros Weverton e Tiago Pagnussat. Para dois ex-defensores colorados, Vitor Pio e Wesley Nunes, esses erros aconteceram por excesso de confiança, algo que demanda atenção nas partidas futuras.\nNa última segunda-feira (25), no Estádio Santa Cruz, o Vila Nova foi derrotado por 2 a 0 pelo Botafogo-SP. No lance do primeiro gol, Weverton tentou proteger a bola para o goleiro Halls, foi ultrapassado por um adversário e cometeu um pênalti. Mais tarde, ele ainda foi expulso. No segundo gol, o capitão Tiago Pagnussat perdeu a posse no campo de defesa e a Pantera não perdoou.\nLeia também\n+ Enzo Bizzotto se apresenta ao Vila Nova e vai assinar contrato até 2027