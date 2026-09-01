Jogador com mais partidas disputadas pelo Vila Nova no atual elenco, o lateral Willian Formiga pode estar prestes a viver novo momento com a camisa colorada. Com a escassez de zagueiros disponíveis no elenco, o experiente jogador de 31 anos foi improvisado na função e brigará pela posição no próximo jogo contra o Athletic-MG.\nEm sua 5ª temporada pelo Vila Nova, após passagens em 2020, 2021, 2022 e 2025, Willian Formiga soma 194 jogos pela equipe colorada. Foi campeão do Goianão do ano passado diante do Anápolis, quatro anos depois de ter amargado o vice-campeonato estadual para o Grêmio Anápolis, apesar de ter marcado um gol na final.\nEm 2026, ele possui 32 jogos e três gols marcados. Foi titular do Vila Nova durante o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil, e também iniciou a Série B nessas condições antes de figurar algumas vezes no banco de reservas, devido à evolução do outro lateral esquerdo do elenco, o jovem Higor Luiz, de 21 anos.