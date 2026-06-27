O Vila Nova perdeu por 2 a 1 para o Novorizontino, fora de casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi (Jorjão), na noite desta sexta-feira (26). Com o resultado, o Tigre permanece com 28 pontos e pode perder a liderança da Série B, já que São Bernardo, com 25 pontos, ainda entra em campo pela 15ª rodada e pode ultrapassar a equipe colorada. Já o Novorizontino assume momentaneamente a vice-liderança.\nLuís Oyama e Juninho marcaram para o Novorizontino, enquanto Nathan Camargo fez o gol do Vila Nova. A expulsão de Dudu, na reta final da partida, foi determinante para que o Tigre sofresse o segundo gol dos paulistas nos acréscimos.\nO Vila Nova foi dominado pelo Novorizontino durante boa parte do primeiro tempo, quando sofreu o gol logo no início. A equipe goiana suportou a pressão, conseguiu equilibrar as ações e terminou a etapa inicial melhor, chegando ao empate.