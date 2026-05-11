Durante o recente Congresso da Fifa (Federação Internacional de Futebol), o chefe da entidade, Gianni Infantino, deixou claro que, mesmo com a Copa do Mundo às portas, aspectos de dentro das quatro linhas não estão em primeiro plano.\nEm busca de nova eleição para permanecer no cargo até 2031, o dirigente suíço-italiano abriu seu discurso diante das mais de 200 associações-membros presentes tratando de uma questão espinhosa. Suas primeiras palavras não foram sobre o craque Messi ou a tentativa da Argentina de defender seu título, mas para reafirmar a participação na competição da seleção iraniana -apenas a 21ª do ranking.\n"Permitam-me começar confirmando, logo de início, que, evidentemente, o Irã participará da Copa do Mundo da Fifa de 2026", disse Infantino. "E, é claro, o Irã jogará nos Estados Unidos da América."