O técnico Fábio Carille explicou o que deseja mudar no início de trajetória no Goiás e acredita que o aspecto da confiança será o imediato a ser ajustado por ele e sua comissão. O treinador foi apresentado de 52 anos foi apresentado nesta quarta-feira (15), após comandar o primeiro treino pelo clube esmeraldino.\n“Nesse momento temos que trabalhar a organização, mas deixar as coisas definidas para os atletas irem bem. Vamos trabalhar a confiança. Nesse momento (de crise), o atleta perde a confiança. Vamos resgatar isso, passar os números da temporada, um deles é esse de ter ficado três, quatro jogos fora do G4. Vamos ajudar isso (confiança) para conquistar o objetivo da temporada”, disse o treinador em uma das suas primeiras palavras como técnico do Goiás.\nFábio Carille terá quatro dias de treinos até a estreia contra a Chapecoense no domingo (19) e acredita que, em campo, deve fazer poucas mudanças no estilo de jogo do Goiás.