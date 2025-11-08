Após a vitória por 1 a 0 diante do Cuiabá na Arena Pantanal, o técnico esmeraldino Fábio Carille valorizou a defesa do Goiás, reconheceu a atuação ruim do time apesar do resultado positivo e afirmou que, neste momento, o mais importante é vencer as partidas restantes.\n“O que eu busco sempre é equilíbrio, defender bem e atacar bem. Hoje (sexta, 7) a defesa foi muito importante, porque a gente não conseguiu jogar, teve muita dificuldade na troca de passes, na aproximação, movimentos muito lentos. É por isso que comemoramos demais essa vitória, estamos muito dentro da competição”, disse Fábio Carille.\nLeia também\n+ Goiás vence o Cuiabá e dorme no G4 da Série B\nFora de casa, o Goiás teve uma atuação abaixo do esperado e venceu na bola parada, em cobrança de falta de Rafael Gava. Para o técnico alviverde, o esmeraldino tem potencial para evoluir, mas o mais importante é continuar somando pontos na reta final da Série B.