Após a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR na Serrinha, o técnico Fábio Carille afirmou que ainda busca o equilíbrio no time do Goiás, mas reiterou que o time está “muito dentro do campeonato” e que, se subir, será pelo caminho mais difícil.\n“Não é só o torcedor que vai sair chateado do estádio hoje (sábado, 1º). Nós todos aqui também, todos os atletas, pode ter certeza disso. É um grupo de homens, um grupo que tem responsabilidades. A conversa com eles foi isso daí, estamos na briga sim”, ponderou Fábio Carille.\nLeia também\n+ Goiás perde para o Athletico-PR e se complica na briga pelo acesso\nEm 6º lugar, com 55 pontos, o Goiás deixou o G4 e viu as chances de subir diminuírem a três rodadas do desfecho da Segundona. Mesmo assim, Fábio Carille acredita que a equipe é capaz de conseguir esse objetivo.