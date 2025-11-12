Fábio Carille pode se tornar o 9º técnico diferente a participar de uma campanha de acesso à Série A na história do Goiás. O clube está em busca do 6º acesso à elite nacional, após os feitos de 1994, 1999, 2012, 2018 e 2021, e neste momento ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação da Série B.\n(Confira, no fim do texto, lista dos técnicos em campanhas de acesso do Goiás e os treinadores da atual campanha)\nFora do G4 atualmente, o clube esmeraldino já esteve em condições bem melhores para buscar uma vaga na elite. A chegada de Carille ao clube se deu justamente em um momento de perda de rendimento com o treinador anterior, Vagner Mancini. Na era dos pontos corridos, em apenas uma campanha de acesso o Goiás não teve troca de treinador - em 2012, com Enderson Moreira, que já estava no clube desde 2011 e permaneceu até o fim de 2013.