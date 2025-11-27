A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (26) as regras do fair play financeiro, conjunto de normas que visa equilibrar as contas dos clubes do país.\nO modelo brasileiro, denominado SSF (Sistema de Sustentabilidade Financeira), será baseado em padrões já adotados no exterior, estabelecendo limites para dívidas, gastos com elenco, capacidade de endividamento e equilíbrio operacional dos clubes brasileiros.\nLeia também\n+Goiás busca diretor de futebol e faz proposta para dirigente do Novorizontino\nO sistema será implantado de maneira gradual a partir de 2026 e será fiscalizado por uma nova agência independente, a ANRESF (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol).\nO fair play Financeiro do futebol brasileiro será baseado em quatro pilares:\n- controle de dívidas em atraso