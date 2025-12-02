A fala homofóbica de Abel Braga durante a entrevista de apresentação como técnico do Internacional, no último domingo, foi péssima para o clube gaúcho. Não só pela atenção desnecessária em momento difícil, mas por novos embates internos em meio à luta contra o rebaixamento.\n"Eu não quero mais a p* do meu time treinando de camisa rosa, que parece time de veado", disse Abel Braga.\nPor essa fala, Abel está sendo denunciado por grupos da comunidade LGBTQIA+ no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Segundo eles, o treinador do Internacional precisa ser punido de maneira exemplar.\nLeia também\n+Michel Alves diz que Goiás "vai brigar e lutar por conquistas" em 2026\nAMBIENTE PESADO\nNão é a primeira vez que um técnico do time gaúcho viraliza por fala preconceituosa em 2025. Em novembro, Ramón Díaz, cuja demissão recente motivou a chegada de Abel Braga, utilizou termos machistas em entrevista coletiva.