O atacante Igor Thiago, de 24 anos, que foi criado em Cidade Ocidental (GO), foi convocado para a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de 2026. No município goiano, a família comemorou bastante o momento em que o técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou o nome do jogador.\n“Foi um momento incrível, cara. Tenho certeza que é um momento que vai ecoar por muitos anos na nossa família. A gente olha para trás e vê o Igor Thiago, aquele garoto que eu levei para a escolinha, que sempre incentivei, nós incentivávamos para treinar e dar o seu melhor, então é muito importante esse momento”, disse Maycon Richard Júnior, de 38 anos, irmão do atacante.\nMaycon contou ao POPULAR que a família se reuniu na casa de Maria Diva, mãe de Igor Thiago, em Cidade Ocidental, para acompanhar a convocação realizada nesta segunda-feira (18). “Todo mundo dando forças, todo mundo torcendo para ele”, declarou.