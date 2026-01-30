A Fan Fest da MotoGP em Goiânia terá Pedro Sampaio, Capital Inicial, Matuê, Paralamas do Sucesso, Tihuana, DubDogz e Biquíni. Os shows vão ser realizados no estádio Serra Dourada, nas mesmas datas da etapa do Mundial de Motovelocidade, que vai ocorrer no Autódromo Internacional Ayrton Senna entre os dias 20 a 22 de março.\nOs detalhes da comercialização de ingressos, horários exatos e ordem dos shows ainda serão divulgados, mas algumas informações já foram confirmadas.\nOs valores dos bilhetes vão variar de R$ 50 a R$ 1,2 mil. Haverá uma “watch party” no Serra Dourada, com início às 10 horas, com direito a transmissão dos treinos e corridas em telões. Os shows terão início a partir das 19 horas e serão concluídos por volta da 1 hora. No estádio também haverá espaço de convivência, gastronômico e ativações de patrocinadores.