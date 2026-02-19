O Vila Nova voltará ao Onésio Brasileiro Alvarenga, e agora é para ficar. O presidente colorado Fábio Brasil garantiu que o local estará apto para o início da Série B e explicou o processo pelo qual o gramado do estádio passou nos últimos dias.\nNa tabela oficial das datas e horários das semifinais do Campeonato Goiano, a Federação Goiana de Futebol (FGF) colocou que o jogo de volta do Vila Nova diante do Atlético-GO seria realizado no OBA, em 1º de março. Em suas redes sociais, o clube colorado inseriu a legenda “Clássico decidido na nossa casa. No OBA”, confirmando a informação.\nEm contato com o POPULAR, Fábio Brasil explicou o processo pelo qual o gramado está passando. “Fizemos algumas intervenções para melhorar a drenagem, aumentando a capacidade de drenagem. Fizemos também uma descompactação e jogamos areia. Reavaliaremos na semana que vem a condição do gramado”, comentou.