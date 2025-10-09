Com o objetivo de debater o automobilismo brasileiro, com a presença de dirigentes e figuras de destaque da modalidade no País, a Federação Goiana de Automobilismo (Faugo) promove entre sexta (10) e sábado (11), o 1º Congresso Faugo. O encontro será realizado em um hotel em Goiânia e reunirá pilotos, chefes de equipes, dirigentes, promotores, entre outros com a presença de pouco mais de 300 participantes.\nNão será um evento técnico, segundo o vice-presidente da Faugo, Fernando Freitas. A ideia é fazer uma integração, com troca de conhecimento e fortalecimento da modalidade.\n“Goiás é um celeiro de grandes pilotos, temos uma praça esportiva (o Autódromo Internacional Ayrton Senna) que é uma dos melhores do País e terá ainda mais destaque depois da reforma (para a MotoGP). Nossos pilotos se destacam Brasil afora, recebemos grandes provas e tudo isso nos motivou a criar esse congresso para que ocorra uma troca de conhecimento entre todos: mecânicos, pilotos, chefes de equipes e promotores”, comentou Fernando Freitas.