A chuva chegou a Goiânia no final da tarde e início da noite de terça-feira (16) em algumas localidades da capital. Entre eles, o bairro de Campinas, contemplado com um princípio de tempo chuvoso, foi o cenário perfeito para o atacante Lelê marcar dois gols no estádio Antônio Accioly, e comandar a virada do Atlético-GO sobre o Avaí, pela 26ª rodada da Série B.\nNo dia seguinte, nesta quarta-feira (17), na reapresentação do elenco, Lelê já ganhou apelido de companheiros: “artilheiro da chuva”.\nOs gols contra o Avaí comprovaram o oportunismo que o atacante possui e segue à risca o manual dos goleadores. No primeiro, Lelê apareceu livre para empatar e, num lance de pura impulsão e força para ganhar no alto do marcador, virou a partida com belo cabeceio. A noite foi completa.\nLelê tem três gols em seis jogos pelo Atlético-GO: todos foram marcados no Accioly (Wesley Costa / O Popular)