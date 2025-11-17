As federações internacionais de Automobilismo (FIA) e Motociclismo (FIM) vão iniciar nesta terça-feira (18) a vistoria técnica para homologar o Autódromo Internacional de Goiânia. A análise é parte fundamental para que o equipamento esportivo seja liberado para receber competições internacionais, como a MotoGP, que tem etapa marcada para março de 2026.\nA vistoria será feita por membros das duas federações ao longo desta terça-feira. O processo de homologação é mais longo e deve ser concluído ainda neste ano.\nAs obras no autódromo, que vão custar cerca de R$ 200 milhões, superaram 60% da execução e devem ser finalizadas no ano que vem. Em janeiro deve ser feito o primeiro evento-teste - provavelmente com uma corrida de motos - no novo autódromo.\n“Ressaltamos que todas as intervenções, obras e adequações previstas no Autódromo seguem dentro do cronograma estabelecido, com o objetivo de atender integralmente às exigências internacionais para a realização da etapa do MotoGP Goiás 2026”, informou a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer ao POPULAR por meio de nota.