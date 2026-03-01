A Federação Goiana de Futebol (FGF) cogita escalar arbitragem de fora do Estado para os jogos da final entre Goiás e Atlético-GO. Desde o início da fase eliminatória do Goianão, árbitros passaram a ser criticados por dirigentes e jogadores por não concordarem com decisões tomadas em campo.\nSegundo o CEO da FGF, André Pitta, essa definição vai ocorrer “no começo da semana”. Ele explicou que as conversas para trazer árbitro de fora começaram no início da semana passada, após os jogos de ida da semifinal do Goianão. O dirigente não detalhou se arbitragem de fora pode ocorrer nos dois jogos ou apenas em uma das duas partidas.\n“Existe a possibilidade de árbitro de fora. A situação que vem sendo transferida para a arbitragem, pode trazer um risco grande inclusive de falhas, não por questões técnicas, mas pela situação que se criou no campeonato. Tudo será avaliado. Acredito que no começo da semana deve ter uma posição. Já estamos discutindo essa situação desde o início da semana passada, não batemos o martelo”, afirmou André Pitta à CBN Goiânia.