A Federação Goiana de Futebol (FGF) criou uma votação para os torcedores decidirem qual será o troféu do Campeonato Goiano em 2026. A enquete está disponível na conta da entidade no Instagram e ficará ativa até as 11 horas da próxima segunda-feira (26).\nA FGF criou duas opções: “A Conquista” e o “O Triunfo”. O primeiro modelo tem 60cm de altura, é banhado a ouro com chapa de espessura de 1.24mm, tem uma alça com corte especial e a bola do Goianão gravada na parte central da taça.\nO segundo modelo, “O Triunfo”, tem 70cm de altura, também é banhado a ouro, com haste com espessura de 5mm e a bola do Estadual gravada em relevo na parte inferior do troféu. Ambos modelos são exclusivos para o Goianão.\nO Campeonato Goiano está na metade da fase de classificação. Neste final de semana terá início a 5ª rodada, que abre a metade final - são oito rodadas.