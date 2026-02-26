A Federação Goiana de Futebol (FGF) definiu a escala de arbitragem dos jogos do fim de semana, pela semifinal e pelos playoffs de 5º a 8º lugares do Campeonato Goiano, com destaque para Wilton Pereira Sampaio, árbitro Fifa que apitará o clássico entre Vila Nova e Atlético-GO, cujo confronto de ida teve polêmica em relação ao VAR.\nNo clássico, Wilton Sampaio será auxiliado por Leone Carvalho e Jonny Kamenach, e o responsável pelo VAR será Caio Max Vieira, que é VAR Fifa.\nA intenção da FGF é escalar o melhor árbitro possível para evitar controvérsias como no último domingo (22), em que o Vila Nova reclamou de um suposto pênalti, cuja infração foi interpretada como fora da área pela arbitragem.\nAlém disso, o responsável pelo VAR, Eduardo Tomaz, foi criticado pela própria FGF por levar uma de suas filhas com a camisa do Atlético-GO ao jogo. Nem ele nem o árbitro Breno Souza foram escalados para jogos no próximo final de semana.