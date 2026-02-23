Quase 24 horas depois do apito final do clássico entre Atlético-GO e Vila Nova, a Federação Goiana de Futebol (FGF) publicou uma nota em que criticou o árbitro Eduardo Tomaz, responsável por comandar o VAR na partida, em relação às filhas. O profissional de arbitragem levou as duas filhas, uma delas com camisa do Atlético-GO, ao jogo em que o Dragão venceu por 2 a 0.\nSobre ofensas recebidas pelo árbitro por parte de dirigentes vilanovenses, a FGF sequer menciona o fato.\nJá o Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Goiás (Safego) criticou duramente os xingamentos dos dirigentes à arbitragem, em especial a Eduardo Tomaz.\n“Entendemos que, apesar de não haver qualquer tipo de ilegalidade no ato e que qualquer cidadão tem o livre direito de torcer e demonstrar a sua torcida por qualquer clube de futebol, a conduta apresentada não reflete o grau de seriedade e profissionalismo exigidos pela FGF e por sua comissão de arbitragem, sendo, portanto, imprópria e desnecessária para um evento da importância de uma semifinal de campeonato”, diz a nota da FGF.