A Federação Goiana de Futebol (FGF) não vai fazer alterações nas datas dos jogos das quartas de final do Campeonato Goiano, que começam na próxima quarta-feira (11). O assunto foi debatido nesta segunda-feira (9) após reclamação do presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro.\nA crítica foi sobre as datas dos jogos da equipe esmeraldina contra o Crac pelas quartas de final do Estadual. Segundo o dirigente, o clube esmeraldino não terá “tempo de descanso” com jogos quarta (11) e sábado (14).\n(Confira horários, datas e locais das quartas de final do Goianão 2026 no final deste texto)\nAo POPULAR, a Federação Goiana de Futebol informou que não deve fazer alterações nas datas das quartas de final. “Depois de divulgado, somente fazemos alterações se for de interesse dos dois clubes”, afirmou o presidente Ronei Freitas.