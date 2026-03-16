O troféu do título do Campeonato Goiano, que foi entregue ao Goiás no domingo (15) após a conquista do Estadual, será trocado pela Federação Goiana de Futebol (FGF). A taça ficou com alguns amassados internamente na parte superior após cair de um drone antes do início da decisão na Serrinha.\nO novo troféu já começou a ser produzido. A previsão é que a nova taça fique pronta em 15 dias, segundo a FGF.\nO Goiás tinha o plano de fazer a exposição do troféu para torcedores. Essa ação foi cancelada e será realizada pelo clube assim que a nova taça for entregue.\nO acidente com troféu ocorreu antes do início do clássico entre Goiás e Atlético-GO. Cerca de 40 minutos antes da bola rolar, a taça foi inserida na parte superior de um drone que faria um voo pelo estádio e deixaria o item no gramado para ser exposto durante o protocolo de entrada dos times.