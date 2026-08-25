O novo reforço do Goiás, o atacante Felipe Clemente, de 27 anos, foi apresentado nesta terça-feira (25). O jogador chega por empréstimo do Gama-DF até o fim do ano e encara o clube esmeraldino como o maior desafio da carreira.\nFelipe Clemente chega ao Goiás em momento turbulento da equipe na Série B, que não corresponde ofensivamente. O time esmeraldino está há três partidas sem vencer e pretende retomar o caminho das vitórias na próxima sexta-feira (28), contra o São Bernardo, na Serrinha.\n“É o maior clube da minha carreira. Muito feliz por esse desafio, e é trabalhar muito. O mesmo Clemente que vocês viram (na Série D), quero trazer ele pra cá, trabalhar pra melhorar mais ainda e ajudar o time. É uma camisa de peso, o time vai brigar lá em cima. Agora é trabalhar mais para poder mudar essa 'chavinha'. Começando com essa vitória de sexta-feira, já vai ser muito importante.”