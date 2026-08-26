O Goiás regularizou o atacante Felipe Clemente nesta quarta-feira (26). O jogador, que foi contratado por empréstimo junto ao Gama-DF, fica à disposição para o duelo contra o São Bernardo na próxima sexta-feira (28).\nFelipe Clemente é o primeiro reforço do Goiás que foi regularizado após o clube goiano encerrar com o transfer ban da FIFA. O clube goiano pagou pouco mais de R$ 550 mil na sexta-feira (21) e aguardava a retirada da lista de clubes punidos pela entidade máxima do futebol.\nO Goiás estava punido pela FIFA e não podia regularizar jogadores desde o dia 4 de agosto. A punição foi por causa de uma dívida com o clube belga Sint-Truiden relacionada à formação do volante Jhonny Lucas, que defendeu a equipe esmeraldina entre 2022 e 2024.\nO clube goiano tinha a expectativa de ter regularizado Felipe Clemente na sexta-feira passada, quando efetuou o pagamento da dívida. O atacante viajou com a delegação do Goiás para Cuiabá, onde os clubes empataram por 1 a 1 no sábado (22) pela 24ª rodada da Série B.