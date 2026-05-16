O piloto Felipe Fraga fez uma corrida tranquila e venceu a prova sprint da Stock Car no retorno da categoria ao Autódromo Internacional Ayrton Senna após 18 meses de ausência. O competidor da Eurofarma liderou a corrida praticamente do início ao fim, perdendo a primeira colocação apenas na ida aos boxes. Nelsinho Piquet e Zezinho Muggiati completaram o pódio em 2º e 3º, respectivamente.\nCom a vitória na corrida sprint, Felipe Fraga, que busca o tricampeonato da Stock Car (é o atual campeão), garantiu mais 55 pontos no campeonato. Ele chegou a Goiânia como líder da categoria com 311 pontos (agora tem 366).\nOs 32 pilotos da Stock Car voltam à pista no domingo (17) para a disputa da corrida principal da categoria. A prova, que vale 80 pontos para o vencedor, será realizada a partir do meio-dia.