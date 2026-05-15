Felipe Massa e Alfredinho Ibiapina lideram os primeiros treinos no retorno da Stock Car para Goiânia. Nesta sexta-feira (15) os 32 pilotos confirmados no grid da 4ª etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro foram à pista no Autódromo Internacional Ayrton Senna nos para os dois primeiros treinos livres.\nNo treino livre pela manhã, Alfredinho Ibiapina, da equipe FT Gazoo Racing, registrou o tempo de 1min23s604. Ele foi seguido por Sérgio Sette Câmara e Nelsinho Piquet.\nNa atividade no período da tarde, o experiente e ex-Fórmula 1 Felipe Massa foi o mais rápido. O piloto do Time Lubrax fez o tempo de 1min22s.514. Felipe Baptista foi o segundo na atividade e Cacá Bueno completou com a terceira posição no treino livre.\nAs atividades da Stock Car retornam neste sábado (16) com a classificação a partir das 8h45 e a corrida sprint, de 30 minutos + uma volta prevista às 13h40. A corrida principal será no domingo (17), às 12h.