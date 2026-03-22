Felipe Massa, ex-piloto da Fórmula 1, é uma das várias celebridades que estão em Goiânia para assistir a 2ª etapa da MotoGP no retorno da categoria ao Brasil. O piloto da equipe TMG Racing, da Stock Car, elogiou o novo circuito do Autódromo Ayrton Senna, que foi praticamente reconstruído para sediar o Mundial de Motovelocidade.\n“O autódromo está sensacional. O coração bate forte aqui. Ficou muito lindo, tudo. É a primeira vez depois de tantos anos que a MotoGP volta para o Brasil. É legal ver toda essa movimentação de pilotos, todos estão adorando. Todo mundo que conversei nas equipes estão curtindo estar aqui”, declarou Felipe Massa, que ganhou do ex-lateral Cafu um capacete entregue pelo piloto Diogo Moreira - o brasileiro estava no box em reunião com sua equipe e não pôde entregar o objeto.